Ajax heeft een nieuwe speler binnen. Antonio Trograncic maakt de overstap van Bayern Munchen naar Ajax. Dit weet het Duitse TZ zojuist te melden. De Kroaat was in januari al op proef bij de Amsterdammers. Hij is een centrale middenvelder die als spelmaker kan fungeren.

Trograncic kwam in 2013 op voorspraak van toenmalig trainer Pep Guardiola naar Bayern, dat hem oppikte uit de jeugd van Red Bull Salzburg. De tweebenige middenvelder speelde in München in het onder 17-elftal. Trograncic kwam al uit voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Kroatië, maar mag ook nog altijd voor Duitsland kiezen.