Simon Poulsen vertrekt per direct bij PSV. Hij keert terug naar zijn oude club Sønderjyske. Dit weet Journalist van De Telegraaf Jeroen Kapteijns middels Twitter te melden.

In 1,5 jaar tijd kwam Poulsen in Eindhoven amper aan spelen toe. Wel moet de PSV’er de medische keuring bij zijn voormalige werkgever nog doorstaan. Poulsen had de laatste tijd te kampen met verschillende blessures, maar desondanks is de algemene verwachting dat de medische check geen onvoorziene problemen op zal leveren.