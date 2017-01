1 SHARES Delen Tweet

West Ham United heeft zich op de valreep van de transferdeadline gemeld voor Santiago Arias. Naar verluidt met een bod van 8,2 miljoen euro. Dit weet het medium The Express te melden.

Manager Slaven Bilic zou niet tevreden zijn over reserveback Michail Antonio en zoekt daardoor een nieuwe back-up voor de vaste vleugelverdediger Sam Byram. The Hammers zouden zo’n acht miljoen euro over hebben voor de Colombiaanse international.