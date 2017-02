3 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft zich op de valreep van de transferdeadline weten te versterken met een vleugelaanvaller. David Neres Campos (19) komt voor een bedrag van maar liefst twaalf miljoen euro over van het Braziliaanse Sao Paulo. Met bonussen kan dit bedrag oplopen tot vijftien miljoen. Dit meld de club via haar digitale huis.

Hij tekent in Amsterdam een contract voor 4,5 seizoen. Technisch directeur Marc Overmars zegt er het volgende over: ‘Neres is een speler die we al een tijdje willen hebben. Hij is één van de grootste talenten van Zuid-Amerika, het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen. Hij is een rechtsbuiten die ook op de linkerflank kan spelen, dat is wat we nodig hebben. Hij is nog maar 19 jaar en hij zal hier moeten wennen, maar ik ga ervan uit dat we dit seizoen al plezier aan hem gaan beleven. Het is bekend dat we niet ruim in de buitenspelers zitten en we hebben nog veel belangrijke wedstrijden voor de boeg. Daarom ben ik blij dat hij binnenkort al hier in Amsterdam is en niet pas in de zomer.’