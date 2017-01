3 SHARES Delen Tweet

David Neres is niet de enige aanvaller waar Ajax mee bezig is geweest deze transferperiode. Ze hadden namelijk ook de vleugelaanvaller Richarlison in het vizier. Dit weet ESPN vandaag te melden. De interesse was zo concreet dat de Amsterdammers zelf een bod hebben gedaan van negen miljoen euro. Zijn club Fluminense ging hier niet mee akkoord.

De 19-jarige aanvaller zit bij dezelfde zaakwaarnemer als Neres en speelt ook in de basis bij het Braziliaans nationaal elftal onder 20 op het Zuid-Amerikaans Kampioenschap.