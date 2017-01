1 SHARES Delen Tweet

Ajax lijkt op de slotdag van de transferdeadline toch nog een speler binnen te halen. De Amsterdammers hebben namelijk een akkoord bereikt met Sao Paulo over de transfer van David Neres (19). Dit weten diverse Braziliaanse media te melden.

Naar verluid ging de Braziliaanse club na enige tijd nadenken toch akkoord met het bod van 15 miljoen euro. Eerder werd nog gemeld dat het bod was afgewezen. In Amsterdam moet hij de opvolger worden van Anwar El Ghazi die naar het Franse Lille vertrekt.

Als de transfer daadwerkelijk doorgaat dan is hij de duurste Ajax-aankoop ooit na Miralem Sulejmani, die medio 2008 16,25 miljoen kostte. Neres is momenteel in Ecuador op een prestigieus jeugdtoernooi, waar Brazilië komende nacht de halve finale speelt.

De Amsterdammers hebben nog tot dinsdagavond 23.59 uur om de transfer rond te krijgen.