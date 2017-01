1 SHARES Delen Tweet

Tottenham Hotspur is onder de indruk van de jonge Feyenoorder Ozancan Kokcu. Dit weet het meidum The Times vandaag te melden. Naar verluid bereiden ze al een bod voor op de 18-jarige speler om hem in de zomer te kunnen overnemen van de Rotterdammers.

Muzzi Ozcan, de zaakwaarnemer van Kokcu, zou in de afgelopen periode al met meerdere geïnteresseerde clubs gesproken hebben over een mogelijke transfer van Kokcu. Zo is ook Everton geïnteresseerd in het maken van een afspraak met het talent.