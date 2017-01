1 SHARES Delen Tweet

Watford is geinteresseerd om Tim Krul (28) over te nemen van Ajax. De sluitpost word door de Amsterdammers dit seizoen gehuurd van Newcastle maar moet Andre Onana voor zich dulden. Watford is opzoek naar een nieuwe doelman, en volgens de Telegraaf moet dit Krul worden.

Een verhuur van Krul aan Watford kan voor Ajax gunstig zijn, omdat de club dan een deel van de huursom kan besparen. In de wedstrijden van Jong Ajax liet de achtvoudig Oranje-international zien dat hij weer helemaal fit is.