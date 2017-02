1 SHARES Delen Tweet

David Neres heeft zijn eerste record al binnen. Namelijk: Nooit eerder haalde een Nederlandse club voor zoveel geld een speler uit het buitenland

Mateja Kezman werd dinsdagavond van zijn troon gestoten. Liefst zeventien jaar lang mocht de Serviër zich de duurste buitenlandse transfer in de geschiedenis van de Eredivisie noemen. In 2000 betaalde PSV 11,3 miljoen euro aan Partizan Belgrado. Voor de aankoop van David Neres is Ajax de verkopende partij, Sao Paulo, minimaal twaalf miljoen euro verschuldigd. Op basis van clausules kan die transfersom naar verluidt oplopen tot vijftien miljoen.

Hij is niet de duurste aankoop ooit. Dat was Miralem Sulejmani die in 2008 een binnenlandse transfer maakte voor 16,25 miljoen Heerenveen verruilde voor Ajax.