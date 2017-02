1 SHARES Delen Tweet

Gisteren werd bekend dat David Neres zijn carriere voortzet bij Ajax. Hij komt voor een bedrag van 15 miljoen euro over van het Braziliaanse Sao Paulo. In eigen land word hij vergeleken met superster Neymar.

Peter Bosz probeert de inmiddels hoog opgelopen verwachtingen een beetje te temperen. ‘Ik heb wel beelden van hem gezien, maar kan niet zeggen dat ik hem ken. We gaan hem bij Ajax leren kennen. Het is een voordeel dat David al een half jaar bij ons is als het nieuwe seizoen begint. Hij komt uit een andere cultuur en krijgt de tijd om zich aan te passen.’