Mitchell Dijks koos op het laatste moment voor een transfer naar Norwich City. Bij die club zijn ze nu erg in hun nopjes met de komst van de sterke vleugelverdediger.

Afgelopen zaterdag liet hij direct zien wat hij in huis had en dat stemde zijn coach Alex Neill tevreden. “Voor zijn eerste wedstrijd in Engeland was hij fantastisch” De Ajax-huurling debuteerde zaterdag in het Championship met een zege op Cardiff City (0-1). “Hij domineerde de hele linkerflank. Hij is een beest”, vervolgde Neill.