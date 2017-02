1 SHARES Delen Tweet

Excelsior heeft Leeroy Owusu uit de selectie gezet. Hij word dit seizoen voor een jaar gehuurd van Ajax. Coach Mitchell van der Gaag geeft hier uitleg over in het Algemeen Dagblad.

Van der Gaag: “Het heeft te maken met zijn gedrag en houding. Wat er nu verder gaat gebeuren weet ik nog niet. Daar wordt over gesproken. Zijn spelerskwaliteiten zijn duidelijk. Als we puur daarnaar kijken willen we hem graag houden en vinden we hem belangrijk, ook als hij niet speelt. Dat hebben we hem ook gezegd. Maar zeker in de fase waarin we nu zitten, is gedrag en houding ook heel belangrijk.”