Feyenoord moet het de komende tijd wellicht doen zonder middenvelder Renato Tapia. Hij heeft een scheenbeenblessure opgelopen en was gisteren niet van de partij in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Twente. Ook vandaag liet hij zich niet zien op het trainingsveld.

Het is onduidelijk hoe ernstig de schade is en of de Peruviaan meer duels van de lijstaanvoerder moet missen.