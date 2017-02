1 SHARES Delen Tweet

Hakim Ziyech kwam afgelopen zomer voor ruim tien miljoen euro over van FC Twente naar Ajax. In Amsterdam is hij direct uitgegroeid tot één van de smaakmakers en dat is ook het Franse Olympique Marseille opgevallen. Die club is nu concreet in hem geinteresseerd en heeft van Ajax een vraagprijs te horen gekregen.

Het medium France Football weet te melden dat de club in de volgende transferperiode een bod wil doen op Marokkaanse middenvelder. Ziyech heeft naar verluidt een clausule in zijn contract dat Ajax hem moet laten gaan als er een bod van maar liefst 60 miljoen euro op hem word gedaan.

Dat lijkt toch wat te veel van het goede, maar de transfermarkt is flink op hol geslagen en dus weet je het nooit helemaal zeker. De fans van L’OM staan in ieder geval al op hun achterste benen en laten via de diverse social media weten dat zij Ziyech niet meer dan vijftien à twintig miljoen euro waard vinden.