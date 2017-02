1 SHARES Delen Tweet

Wanneer David Neres aan het eind van de maand aansluit bij Ajax dan zal hij het rugnummer zeven krijgen van Anwar El Ghazi die onlangs vertrok naar Lille. Mocht hij ook in de Europa League gaan uitkomen dan krijgt hij daarvoor een andere rugnummer. Nummer zeven is namelijk in die competitie al gebruikt door El Ghazi.

Ajax-woordvoerder Miel Brinkhuis verteld er in de Telegraaf het volgende over: “Onze teammanager informeerde mij dat Neres in de Eredivisie met rugnummer 7 gaat spelen. In het geval dat hij nog in de Europa League uitkomt, dan speelt hij met 77, omdat hij van de UEFA niet met 7 mag aantreden. Dat nummer is al door Anwar El Ghazi gebruikt. In Nederland is dat geen probleem, internationaal wel.”