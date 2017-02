1 SHARES Delen Tweet

ADO Den Haag heeft per direct afscheid genomen van trainer Zeljko Petrovic. Slechte resutaten liggen hier ten grondslag aan. Het besluit zou in goed onderling overleg zijn genomen. Het was een moeilijke beslissing”, zegt directeur Mattijs Manders op de website van de club.

Assistent-trainer Ekrem Kahya neemt voorlopig de taken van Petrovic over. ADO hoopt “zo snel mogelijk een beslissing te nemen over de invulling van de technische staf voor de rest van het seizoen.”

Na 21 duels staat ADO op de zestiende plaats in de Eredivisie. De ploeg speelt zaterdag uit tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles dat slechts één punt minder heeft.