Ajax heeft deze transferperiode geinformeerd naar Jean-Paul Boëtius. Dat zegt hij in een gesprek met Voetbal International. De vleugelaanvaller was op een zijspoor beland bij het Zwitserse FC Basel en werd uiteindelijk verhuurd aan KRC Genk.

Meerdere clubs lonkten naar de voormalig Feyenoord-speler. “Ajax heeft heel even gespeeld in de sfeer van informeren, maar toen al heb ik gezegd dat het voor mij geen optie zou zijn. Ik kan daar gewoon niet naartoe. Punt uit. Ik ga liever naar een mooie club dan naar een grote club”, aldus Böetius (22) in het weekblad.