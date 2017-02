0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft belangstelling voor Sonwabile Mfecane. Een zeventienjarige middenvelder van Ajax Cape Town. Hij komt een maand op proef bij de Amsterdammers.

Mfecane geldt in eigen land als groot talent. Technisch directeur Marc Overmars is onder de indruk van de voetballer. “Ik wil die nummer acht hebben”, heeft de oud-international volgens de verhalen gezegd toen hij in Zuid-Afrika was.