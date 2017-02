2 SHARES Delen Tweet

Zowel Ajax als Club Brugge hebben interesse in het Zuid-Amerikaans talent Jordan Sierra. Hij is een negentienjarige middenvelder van de club Delfin. Hij speelde al 40 duels in de hoogste Ecuadoraanse klasse.

De voorbije weken was hij met Ecuador U20 actief op het Zuid-Amerikaans kampioenschap.