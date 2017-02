4 SHARES Delen Tweet

Ajax gaat een poging wagen om zich te versterken met Moise Kean. Hij speelt bij Juventus nog steeds met een jeugdcontract en daar willen de Amsterdammers van profiteren.

Zolang het zestienjarige talent de onderhandelingen over een profcontract nog niet heeft afgerond, is hij voor een spotprijsje te halen. Naast Ajax zou volgens Tuttomercatoweb.com ook OGC Nice in de race zijn voor Kean.

De jongeling twijfelt over het aantal speelminuten dat hij bij ‘de oude dame’ gaat maken. Daarom zouden Ajax en Nice kansrijk kunnen zijn met het binnen halen van hem.