1 SHARES Delen Tweet

Filip Djuricic maakte van 2010 tm 2013 furore in het shirt van SC Heerenveen. In een gesprek met de krant de Italiaanse krant Il Secolo zegt hij dat Marco van Basten zijn beste trainer ooit is geweest.

Toen hij in 2010 werd gehaald door Heerenveen was zijn bijnaam ‘De Cruijff van de Balkan’. “Het hebben van zo’n bijnaam zorgt direct voor hoge verwachtingen. Op mijn zeventiende ging ik naar Nederland. Ajax en PSV wilden me ook, maar ik koos vanwege de charme van de club voor Heerenveen”, aldus de international.

“Onder Van Basten, de beste coach die ik ooit heb gehad, heb ik fantastische jaren gehad”, vervolgt Djuricic. In 2013 verkaste hij naar het Portugese Benfica. Dat avontuur liep slecht af. “Ik kreeg problemen met trainer Jorge Jesus. Vanaf toen ging ik van de ene club naar de andere: Mainz, Southampton, Anderlecht…”

Op dit moment speelt hij in de Italiaanse Serie A voor Genoa.