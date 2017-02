1 SHARES Delen Tweet

Jens Toornstra was zaterdag in zijn eentje verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie tegen FC Groningen. De Rotterdammers wonnen die pot met 2-0 en beide treffers kwamen op zijn naam. Hij denkt dat PSV geen bedreiging meer vormt voor het kampioenschap.

In een interview met het medium Goal zegt hij: “Er ligt altijd gevaar op de loer, maar als je nu naar de stand kijkt dan denk ik dat alleen Ajax ons nog kan afstoppen. Zij staan het dichtst bij ons. We kijken vooral naar onszelf iedere week en dat gaan we volgende week weer doen.”