Frank de Boer heeft een mager jaar achter de rug. De oefenmeester stond pas een paar maanden voor de groep bij Inter Milan en moest toen al het veld ruimen. Nu bestaat dat de mogelijkheid dat hij in april al op het veld staat bij een nieuwe werkgever.

Het Engelse medium de Daily Record weet echter te melden dat Rangers geinteresseerd is. In april gaat hij namelijk om de tafel met een delegatie van de Schotse club Rangers FC en zou hij zomaar eens per direct aangesteld kunnen worden.

In het verleden speelde De Boer één seizoen voor de Schotse grootmacht.