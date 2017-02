1 SHARES Delen Tweet

Aad de Mos is onder de indruk van Gaston Pereiro. Maar hij vind dat hij met zijn kwaliteiten niet goed uit de verf komt bij PSV. Hij word op een verkeerde manier gebruikt.

In een gesprek met Omroep Brabant zegt de voormalig oefenmeester: “Hij zit met zijn kwaliteiten nu bij de verkeerde club. Het is vooralsnog een ongelukkig huwelijk”, stelt De Mos. Volgens de analist en oud-trainer moet Cocu Pereiro wat vertrouwen geven, maar doet hij dat niet door de Uruguayaan te vaak te wisselen. “Ook van het publiek en de media voelt hij geen vertrouwen en dat zijn drie factoren die toch meespelen in de bovenkamer.”

De Mos vind de Uruguayaan een echte ‘nummer 10’, maar Cocu zet hem vaak op de vleugel. “Hij moet gevoed worden door zijn teamgenoten en dat gebeurt te weinig”, zegt De Mos. Pereiro speelde dit seizoen tot nu toe 29 wedstrijden in het shirt van PSV, waarin hij voor 9 doelpunten en 4 assists zorgde.