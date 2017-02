1 SHARES Delen Tweet

Andre Onana heeft van de leiding van Ajax te horen gekregen dat de club langer met hem door wil. Dit laat hij weten in een gesprek met de Telegraaf.

‘Nu speel ik en denk ik dat het goed is om me nog een aantal jaren bij Ajax te ontwikkelen. In januari heeft Marc Overmars bij mijn manager aangegeven dat Ajax met me door wil.’ De Kameroener heeft nog een contract tot 2018 en gaf al eerder aan open te staan om zijn contract te laten openbreken en verlengen.