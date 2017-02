1 SHARES Delen Tweet

Klaas-Jan Huntelaar is al jaren actief voor de Duitse club Schalke 04. Dit seizoen komt hij amper aan spelen toe en heeft een aflopend contract. De laatste tijd word hij steeds vaker in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax.

Huntelaar zelf is daar echter niet mee bezig. “Ik wil nog steeds aan iedereen laten zien dat ik de beste spits ben, mits ik de kans krijg”, aldus Huntelaar in gesprek met BILD. “Ik ben weer fit en wil snel weer op honderd procent komen. Mijn tijd bij Schalke is nog niet voorbij.”

Het contract van Huntelaar loopt na dit seizoen af, maar wordt automatisch verlengd als hij de helft van de officiële wedstrijden speelt. “Op dit moment zijn onderhandelingen overbodig. Ik wil me eerst op het voetbal concentreren.”