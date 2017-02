1 SHARES Delen Tweet

Ajax beschikt over veel aanstormende talenten. Mateo Cassiera is het meest onder de indruk van Justin Kluivert. In een gesprek met het medium Fichajes vertelt hij over zijn ploegennoot.

Cassierra zegt: “Dat is een geweldige speler. Elke dag heb ik de gelegenheid om met hem te trainen. Hij is een snelle, opvallende speler die de wedstrijd op elk moment uit het niets kan openbreken. Hij heeft wel heel erg veel potentieel en wordt zeker een ster in Europa.”