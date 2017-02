1 SHARES Delen Tweet

Naast de normale registratie zal FOX Sports de topper van aankomend weekend tussen Feyenoord en PSV ook uitzenden via een virtuele camera. De wedstrijdbeelden zijn te zien op FOX Sports 7.

Henk van Meerkerk, Hoofd Productie FOX Sports: ‘Dankzij virtuele cameratechniek stellen we de FOX Sports kijkers in staat om de wedstrijd te beleven vanuit elke mogelijke positie op het veld. Of dat van bovenaf in het stadion is, vanuit het perspectief van een speler of juist van de scheidsrechter. Dat biedt een toegevoegde waarde voor de mensen thuis, maar zeker ook voor onze FOX Sports analisten die de wedstrijd nabespreken. De beelden op zich zijn weliswaar virtueel, maar de situaties op het veld zijn echt.’

De topper is op normale wijze gewoon te zien via FOX Sports 1.