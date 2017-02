1 SHARES Delen Tweet

In het verleden speelde Ivan Gabrich voor Ajax. Nu ruim twintig jaar later staat hij bekend als één van de grootste miskopen van de Amsterdammers. In tien wedstrijden maakte hij nul doelpunten voor Ajax. Ronald de Boer kan zich hem nog goed herinneren.

‘Louis van Gaal had vooraf geroepen dat Gabrich een fysieke sterke spits was die nooit zou omvallen’, schrijft De Boer in een column in Voetbal International. ‘Nou, bij zijn debuut tegen NEC heeft hij alleen maar op de grond gelegen. Hij raakte geen knikker.’

‘Na afloop, we hadden met 2-0 verloren, stormde mijn broer Frank de kleedkamer binnen en schreeuwde: welke idioot heeft deze gozer naar Ajax gehaald? Dat was Van Gaal. Normaal was de trainer zelf nauw betrokken bij het scoutingstraject. Dan ging hij zelf kijken en voerde uitvoerige gesprekken om erachter te komen hoe een eventuele aankoop mentaal in elkaar stak.’