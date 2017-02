1 SHARES Delen Tweet

Davy Klaassen maakt momenteel furore bij Ajax. Hij is dit seizoen uitgegroeid tot de absolute leider van de Amsterdammers. Hij wordt door o.a het Algemeen Dagblad gezien als de beste speler in de Eredivisie.

Klaassen lijkt dan ook aan het eind van het seizoen te verkassen naar een andere club. Volgens het bovenstaande medium zullen de onderstaande clubs het beste bij hem passen. Het gaat om Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Napoli of Liverpool.

“Stuk voor stuk ploegen die net als Ajax ‘hoog druk willen zetten’, zoals dat zo mooi in voetbaljargon heet”, concludeert de ochtendkrant. Of Klaassen in de zomer ook daadwerkelijk verkast bij Ajax, is uiteraard nog even afwachten.