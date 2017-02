1 SHARES Delen Tweet

Fred Rutten werkte in het verleden voor zowel PSV als Feyenoord. Hij heeft dan ook geen voorkeur voor wie er landskampioen moet gaan worden. Toch zegt hij verrast te zijn door de prestaties van Feyenoord.

”Ik had niet verwacht dat ze het dit seizoen zó goed zouden gaan doen. Dat is voor bijna iedereen een verrassing”, zegt Rutten in het Algemeen Dagblad. ”Wel vermoedde ik voor het seizoen dat ze de kloof met PSV en Ajax grotendeels zouden dichten.”

”Bij Feyenoord heeft een aantal spelers de tijd gekregen om de stap van de subtop naar de top te maken. Dat is voor mij een belangrijke verklaring voor het succes. Kijk bijvoorbeeld naar Jan-Arie van der Heijden, die het wel in zich had, maar nu ook echt aanpikt.”