Enkele weken geleden leek het erop dat Davy Propper zijn carriere zou voortzetten in Rusland. Zenit St. Petersburg meldde zich namelijk bij de Eindhovenaren voor hem. Hoewel de transfermarkt in Rusland momenteel nog open is lijkt een transfer er niet te komen voor de middenvelder. Zenit heeft zich namelijk niet meer gemeld.

Technisch manager Marcel Brands benadrukt dat er met Zenit nooit een akkoord is geweest. “Zij hebben een bod gedaan. Daar hebben wij meteen netjes op gereageerd dat we eigenlijk in deze winter Davy niet wilden verkopen. Dat we het wel een aanzienlijk bod vonden, dat bespreekbaar zou zijn in de zomer, maar niet nu”, vertelt Brands aan PSV TV.

“Als ze het toch nu hadden gewild, dan had het bod veel hoger moeten zijn. Daar zijn zij nooit meer op teruggekomen.” PSV wilde Pröpper alleen voor een hoge transfersom wegdoen. “Ik heb met zijn zaakwaarnemer en Davy gesproken over hoe hij er zelf in stond. Als hij had mogen kiezen, kiest hij ook liever voor de zomer. Hij vindt het ook niet prettig om midden in het seizoen zoiets te doen.”