Toen Frank de Boer trainer was van Ajax had hij serieuze interesse in Quincy Promes. Dat zegt de trainer in een gesprek met het Russische Izvestia.

“Hij is een geweldige voetballer. Toen hij nog voor Twente speelde, waren wij geïnteresseerd in hem en wachtten we erop dat hij naar Ajax zou komen. Hij koos echter voor Rusland. Hij ontwikkelt zich daar snel en is inmiddels een van de beste spelers in Rusland”, legt De Boer uit. “Veel mensen in Nederland geloven in zijn potentie en hij is er klaar voor om voor een grote club in West-Europa te spelen.”

Bij Spartak Moskou heeft de international nog een contract tot medio 2021. In de Premjer Liga wist hij tot op heden 37 keer het net te vinden.