Kasper Dolberg is dit seizoen definitief doorgebroken bij Ajax. Dit is ook Liverpool-trainer Jurgen Klopp opgevallen. De Engelse grootmacht houdt hem nauwlettend in de gaten. Dit zedgt de oefenmeester in een gesprek met het Ekstra Bladet.

“Wie kent Dolberg nou niet?”, lacht Klopp. “Je kunt niet bij Ajax spelen zonder opgemerkt te worden. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich liggen. Hij is een fantastische speler.” De Duitser sluit niet uit dat Dolberg de volgende Deen wordt die voor Liverpool gaat spelen; eerder kwamen onder anderen Daniel Agger en Christian Poulsen al uit voor the Reds.