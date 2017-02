0 SHARES Delen Tweet

Sam Larsson was deze transferperiode dichtbij een overgang naar Ajax. Toch kozen de Amsterdammers voor een meer exotische verrassing. David Neres werd binnengehaald voor maar liefst 15 miljoen euro. In een gesprek met Voetbal International laat Larsson zich uit over zijn toekomst.

Het bovenstaande medium vroeg hem of het frustrerend is dat hij ondanks zijn goede spel nog niet verder is gekomen dan het Abe Lenstra Stadion? “Ik snap je vraag. En jij snapt mijn antwoord als ik zeg dat ik geen macht over die situatie heb”, zegt Larsson, wiens contract tot medio 2018 doorloopt, in het blad. Deze winter werd hij nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax en PSV. “Ik zie het maar als compliment dat er veel clubs zijn die mij willen hebben en dat Heerenveen mij zo graag wil behouden. Zo was het vorige maand al voor de derde transferperiode op rij.”

“Ik heb me enorm ontwikkeld in Heerenveen en ik heb nu nog vier maanden om alles en iedereen ervan te overtuigen dat ik klaar ben voor een stap hogerop. Een mooie transfer maken, dat is mijn doel”, stelt Larsson. “Het liefst naar Italië of Spanje. Toen ik hier kwam, was ik een leuke voetballer zonder eindproduct. Maar ik ben efficiënter geworden, een complete en volwassen speler geworden. Ik zal Heerenveen daar altijd dankbaar voor zijn.”