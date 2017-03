1 SHARES Delen Tweet

Feyenoord-middenvelder Karim El Ahmadi vind dat er niet goed word omgegaan met Dirk Kuyt. Hij vind dat de legende meer krediet verdiend. Dit zegt hij in een gesprek met Voetbal International.

“Hij hoeft het voor niemand meer te doen, hij hoeft niets meer te bewijzen. Ik vind dat hij, net als andere echt grote spelers die terugkomen naar Nederland, regelmatig respectloos wordt behandeld. Dat is in Marokko ondenkbaar.”

El Ahmadi vervolgt: “Er mag wel wat meer respect zijn voor de manier waarop hij hier terugkomt en echt alles doet om zijn droom te verwezenlijken. Dan is het onnodig dat hij soms zo de grond in wordt geboord. Hij is zo belangrijk op en buiten het veld. Wie er wel of niet speelt, is niet relevant. We wonnen ook wedstrijden zonder Dirk, zonder Tonny, zonder Karim.”