In navolging van Napoli heeft nu ook AC Milan zich bij Feyenoord gemeld voor Rick Karsdorp. Naar verluidt gaan ze in de zomer een poging wagen om hem over te nemen van Feyenoord.

Napoli is bereid om een bedrag va vijftien miljoen euro voor hem op tafel te leggen. Maar Milan is financieel ook niet beperkt De Chinese Suning Group heeft de Rossoneri immers overgenomen en daardoor krijgt Milan volgens de laatste berichten een zomertransferbudget van liefst 150 miljoen euro.

Andere clubs die hengelen naar zijn diensten zijn Manchester United, Arsenal en Bayern München. Die laatste ploeg is op zoek naar een vervanger voor Philipp Lahm, die aan het einde van dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. Karsdorp zelf heeft al eens aangegeven dat hij niet zo nodig weg wil uit De Kuip, maar het is maar zeer de vraag wat hij zal doen als het grote geld zich meldt.