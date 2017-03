Ibrahim Afellay heeft zijn contract bij het Engelse Stoke City met twee seizoenen verlengd. Hij staat nu tot 2019 onder contract bij de middenmoter.

Afellay komt sinds juli 2015 uit voor Stoke. Hij geeft in de verklaring aan “enorm blij” te zijn met het feit dat hij heeft bijgetekend. “Vanaf de eerste dag voel ik me thuis bij Stoke. Ik kijk uit naar de toekomst en wil mooie dingen laten zien hier”, aldus de Nederlander.

EXCLUSIVE: Ibrahim Afellay has signed a new contract, committing him to #SCFC until at least the summer of 2019 #DEVOT10N pic.twitter.com/02Lv6EDph6

— Stoke City FC (@stokecity) 2 maart 2017