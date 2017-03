1 SHARES Delen Tweet

Zlatan Ibrahimovic (35) heeft een aflopend contract bij Manchester United. Hij heeft zijn eigen toekomst dus in eigen hand. Belangrijk voor zijn beslissing is of United zich weet te plaatsen voor de Champions League. Dit weet het medium The Mirror te melden.

Mocht dit niet lukken dan staan er clubs uit China en Amerika op hem te wachten. Dit weet zijn zaakwaarnemer Mino Raiola te melden.