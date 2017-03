1 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft Karim El Ahmadi langer aan zich verbonden. Hij zal zeer spoedig een verbintenis ondertekenen tot 2019.

El Ahmadi is momenteel bezig aan zijn zevende seizoen in De Kuip. De Marokkaans international verruilde Feyenoord in 2012 na vier seizoenen voor Aston Villa, om twee jaar later terug te keren in Rotterdam. Vorig seizoen pakte hij met de KNVB Beker zijn eerste prijs bij Feyenoord.