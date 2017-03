Ajax kan de centrale verdediger Nikola Milenkovic van haar lijstje schrappen. Hij verruilt aan het einde van het seizoen namelijk Partizan Belgrado voor het Italiaanse Fiorentina.

Fiorentina legt volgens Servische media maar liefst 5 miljoen euro op tafel voor de 19-jarige verdediger. Partizan bedong ook een doorverkooppercentage van maar liefst 20% in de deal. Milenkovic wordt gezien als een potentiële topper.

According to @VestiOnLine, Anderlecht, Ajax & Newcastle are tracking Partizan CB Nikola Milenković (19) https://t.co/0nmwevFBQ6 #rsca #nufc pic.twitter.com/Qu8umhHkeT

— Sporting Anderlecht (@Sporting_AND) 15 oktober 2016