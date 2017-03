1 SHARES Delen Tweet

Als echte voetballiefhebber wil jij ongetwijfeld alles volgen van jouw favoriete voetbalclub. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je in weer en wind in het stadion hoeft te zitten. Deze beleving kan ook perfect gecreëerd worden vanuit je eigen woonkamer. Dit doe je door middel van een uitstekend beeldscherm en een helder geluid.

De meest populaire sport van Nederland onder de mannen tegenwoordig is voetbal. De rivaliteit tussen clubs uit de Eredivisie is ongekend hoog. Kun je om welke redenen dan ook je club niet supporten in het stadion, of is het jou veel te veel moeite? Met een hoogwaardige televisie beleef je dezelfde sfeer en mis je geen enkele highlights meer. En dat alles vanuit je eigen woonkamer! TVQ.nl legt in het kort uit hoe jij kunt genieten van jouw favoriete team.

FOX-Sports

Het volgen van de Eredivisie thuis doe je met FOX-Sports. Deze betaalzender voorziet jou van alle wedstrijden in het Nederlands voetbal. Geniet van alle doel- en andere hoogtepunten vanaf je bank. Maar geniet wel met het beste beeld en het mooiste geluid!

Beeld en geluid

Niets is zo mooi als de sfeer die je beleeft in een volgepakt stadion. Door de Sonos Playbase, die we spoedig kunnen verwachten, is het net of je je tussen de schreeuwende en zingende fans bevindt. Wie zegt dat je thuis niet kunt genieten van een heerlijk potje voetbal?

De beleving die je in het stadion ondervindt, creëer je samen met de Playbase thuis in combinatie met een 4K HDR-tv. Het beeld van deze televisies is haarscherp en het geluid van de speaker kraakhelder. Zo geniet jij optimaal van het kijken naar wedstrijden, zonder in de regen te hoeven staan in het stadion. Plus je mist geen enkele actie.

De haarscherpe beelden worden verzorgd door 4K Ultra HD. Deze beeldschermen geven beelden vier keer scherper weer dan een Full HD-tv, waardoor iedere actie perfect te volgen is. High Dynamic Range doet hier een schepje bovenop. Dit zorgt er namelijk voor