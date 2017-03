0 SHARES Delen Tweet

Tonny Vilhena moet vrezen voor een schorsing. De KNVB heeft namelijk een vooronderzoek ingesteld na de vermeende elleboogstoot die hij uitdeelde in het duel tegen Sparta van afgelopen weekend. Hij raakt toen Mathias Pogba in het gelaat.

De clubs en de KNVB stellen de aanklager betaald voetbal in staat om dergelijke (vermeende) gebeurtenissen te onderzoeken, omdat zij van mening zijn dat onbehoorlijk gedrag niet thuishoort in het voetbal. Op basis van het vooronderzoek volgt er een schikkingsvoorstel of een sepot.