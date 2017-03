1 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Rick Karsdorp volgend jaar speler van Manchester City is. Volgens het medium The Daily Mail heeft Pep Guardiola namelijk vijftien miljoen euro over voor de vleugelback van Feyenoord.

De trainer van City is kennelijk niet tevreden over Bacary Sagna en Pablo Zabaleta, de huidige rechtsbacks van Manchester City.