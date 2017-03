1 SHARES Delen Tweet

Tonny Vilhena mag zich in de belangstelling heugen van het Spaanse Valencia. In Rotterdam heeft hij nog een contract tot medio 2018. Hij zal dus of een nieuw contract moeten ondertekenen bij de Rotterdammers aan het eind van het seizoen, of anders verkocht moeten worden om nog iets aan hem te verdienen.

De club uit de sinaasappelstad van Spanje zit al langer achter de diensten van de middenvelder aan, want ook een jaartje geleden waren er al geruchten over en mogelijke overstap van de middenvelder richting de Primera División. De pers weet echter dat Valencia nu wel heel serieus wordt voor Vilhena: Van Geel mag een mooi miljoenenbod verwachten.