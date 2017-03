0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft haar pijlen gericht op de 24-jarige middenvelder Hekuran Kryeziu. Dit weet het medium Gazeta Shqip te melden. Hij staat momenteel onder contract bij het Zwitserse FC Luzern.

De Rotterdammers zijn niet de enige geïnteresseerden. Ook Lazio Roma en AS Monaco zouden in de race zijn om de middenvelder in te lijven. Kryeziu is geboren in Zwitserland, maar komt uit voor het nationale elftal van Kosovo.