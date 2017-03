1 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen FC Kopenhagen met 2-1 verloren. Volgende week staat de return op het programma in de Amsterdam ArenA. Al na 27 seconden kwamen de Denen op voorsprong. Rasmus Falk was degene die trefzeker was. Halverwege de eerste helft was Kasper Dolberg die orde op zaken stelde door de gelijkmaker te maken.

In de tweede helft was het Ajax die de kansen had op een treffer maar hij viel aan de andere kant. Cornelius kopte raak en zorgde voor de 2-1 winst.