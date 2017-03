1 SHARES Delen Tweet

Het is niet duidelijk of Brad Jones volgend seizoen nog onder de lat staat bij Feyenoord. Hij mag zich namelijk in de belangstelling heugen van vele clubs. De doelman is in gesprek met de Rotterdamse club, maar heeft nog geen akkoord bereikt over een nieuw contract.

De subtop van de Eredivisie hengelt naar de 34-jarige Feyenoord-doelman. Volgens Voetbalprimeur hebben FC Twente, sc Heerenveen, FC Utrecht en AZ al een lijntje uitgegooid naar de keeper die deze zomer transfervrij is.