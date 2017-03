1 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat Dick Advocaat bezig is aan zijn laatste maanden als trainer van Fenerbahce. Het medium Vatan weet te melden dat de voorzitter Aziz Yildirim niet langer met hem door wilt.

Yildirim zou Advocaat twee maanden geleden immers hebben gevraagd of hij wil verlengen, maar de voormalig bondscoach van onder meer het Nederlands elftal ging daar niet op in omdat hij meer garanties eiste. “Om te veranderen, moet het team volledig veranderd worden. We hebben daar een serieus budget voor nodig, anders is het volgend seizoen weer hetzelfde liedje”, zei Advocaat onder meer. Die woorden vielen niet goed bij Yildirim.