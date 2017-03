1 SHARES Delen Tweet

Bart Ramselaar mag zich in de belangstelling heugen van Lazio Roma. Eerder werd hij al in verband gebracht met het Duitse Borussia Dortmund.

In Italië zou hij de vervanger kunnen worden van Keita Balde. Die leek in het begin van het seizoen een belangrijke speler te kunnen worden bij Lazio, maar kwam bedrogen uit. Of eigenlijk: hij gooide begin januari zijn eigen glazen in door openlijk aan te kondigen dat hij het niet meer zag zitten in de clubleiding. “Er zijn allerlei beloften gedaan, maar die worden niet nagekomen”, gaf de middenvelder aan. “Ik richt me op een zomers vertrek.”